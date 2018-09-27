Беспилотники с тепловизорами помогают отслеживать браконьеров в Свердловской области

Беспилотники с видеокамерой и тепловизором помогают контролировать значительную территорию леса, в том числе и ночью.

Директор областного департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов рассказал, что в 2018 году возбуждено 42 уголовных дела по статье УК РФ «Незаконная охота». По 11 делам подозреваемые были признаны виновными в браконьерстве.