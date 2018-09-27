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Беспилотники с тепловизорами помогают отслеживать браконьеров в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Kosulia

Беспилотники с тепловизорами помогают отслеживать браконьеров в Свердловской области

Сегодня, 09:30Здоровье и экология
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