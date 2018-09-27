Беспилотники с тепловизорами помогают отслеживать браконьеров в Свердловской области
Сегодня, 09:30Здоровье и экология
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Браконьеров в Свердловской области стали отслеживать с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных тепловизорами и видеокамерами. Всего с начала 2018 года проведено около 2,3 тысячи рейдов.
Беспилотники с видеокамерой и тепловизором помогают контролировать значительную территорию леса, в том числе и ночью.
Директор областного департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов рассказал, что в 2018 году возбуждено 42 уголовных дела по статье УК РФ «Незаконная охота». По 11 делам подозреваемые были признаны виновными в браконьерстве.
Изъяты 33 единицы огнестрельного оружия и 217 петель и капканов. Чаще всего браконьеры покушаются на жизнь косулей, лосей, птиц, кабанов, зайцев и бобров. Ущерб от незаконной охоты составил около 2 млн рублей, пишет «Областная газета».
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