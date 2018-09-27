Карьеры ОАО «Святогор» залили реки Северного Урала медью

Экологи, исследовавшие течение рек Шегультан и Тальтия, пришли к выводу, что предельно-допустимые концентрации вредных веществ в них превышены в несколько десятков раз.

Например, в реке Шегультан концентрация меди превышает допустимый уровень в 780-1800 раз, алюминия - в 16 раз, кадмия – в 3,4 раза, марганца – в 91-97 раз, цинка – в 360 раз. Река Тальтия оказалась ещё больше загрязнена. Концентрация меди в ней превышена в 3500 раз, алюминия - в 2385 раз, кадмия – в 1,5 раза, марганца – в 174 раза, цинка – в 300 раз. Вредные вещества попадают и в другие реки помельче, например Ольховку и Тамшер.

Вода в реках Шегультан и Тальтия имеет яркие внешние особенности - мутная, зеленовато-кремового оттенка. На дне обеих рек находится слизевидный серо-жёлтый осадок, от нескольких миллиметров до полутора сантиметров,рассказала директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина.