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Карьеры ОАО «Святогор» залили реки Северного Урала медью
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Карьеры ОАО «Святогор» залили реки Северного Урала медью

Вчера, 00:10Здоровье и экология
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