Осень с дождями и заморозками пришла на территорию Свердловской области
Вчера, 23:40Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Погода на Среднем Урале резко ухудшилась. На смену солнечным дням пришли дожди и похолодание. Синоптики говорят о том, что «бабье лето» закончилось.
26 сентября, в среду, на Свердловскую область пришли похолодание и дожди. Синоптики прогнозируют, что в течение ближайших дней погода не изменится и останется прохладной и дождливой.
В пятницу, 28 сентября, ожидается температура воздуха +7…+12 градусов, в ночь с пятницы на субботу в отдельных районах области пройдут заморозки до -3 градусов, сообщает «Вечерний Екатеринбург». К тому же, 28 сентября метеорологи сообщают об осадках в виде дождя.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей