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Осень с дождями и заморозками пришла на территорию Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Осень с дождями и заморозками пришла на территорию Свердловской области

Вчера, 23:40Здоровье и экология
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