Осень с дождями и заморозками пришла на территорию Свердловской области

26 сентября, в среду, на Свердловскую область пришли похолодание и дожди. Синоптики прогнозируют, что в течение ближайших дней погода не изменится и останется прохладной и дождливой.

В пятницу, 28 сентября, ожидается температура воздуха +7…+12 градусов, в ночь с пятницы на субботу в отдельных районах области пройдут заморозки до -3 градусов, сообщает «Вечерний Екатеринбург». К тому же, 28 сентября метеорологи сообщают об осадках в виде дождя.