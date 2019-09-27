Правительство Свердловской области утвердило программу «Чистая вода»
Правительством Свердловской области утверждена программа «Чистая вода» — часть нацпроекта «Экология. Планируется реконструкцию и модернизация систем водоснабжения, сообщает региональное правительство.
Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов рассказал, что в рамках программы будет произведено строительство станции водоподготовки «Южная» и инженерных коммуникаций в Нижнем Тагиле.
По данным департамент информационной политики региона, планируется, что качество питьевой воды в первые три года реализации проекта улучшится более чем для 500 тысяч уральцев.
Помимо бюджетных средств, на программные цели хотят привлечь частные инвестиции и внебюджетные ресурсы для повышения качества водоснабжения. По предварительным подсчетами стоимость проекта составит 2,5 млрд рублей.
Напомним, 20 сентября во время выступления в Минприроды Евгений Куйвашев предложил заменить автопарк в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Экология» с целью улучшения экологический ситуации.