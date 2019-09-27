Правительство Свердловской области утвердило программу «Чистая вода»

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов рассказал, что в рамках программы будет произведено строительство станции водоподготовки «Южная» и инженерных коммуникаций в Нижнем Тагиле.

По данным департамент информационной политики региона, планируется, что качество питьевой воды в первые три года реализации проекта улучшится более чем для 500 тысяч уральцев.

Помимо бюджетных средств, на программные цели хотят привлечь частные инвестиции и внебюджетные ресурсы для повышения качества водоснабжения. По предварительным подсчетами стоимость проекта составит 2,5 млрд рублей.