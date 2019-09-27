Снег с дождем и заморозки обещают тагильчанам синоптики в эти выходные
Сегодня, 12:18Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минусовые температуры в ночное время и снег с дождем обещают синоптики тагильчанам, согласно данным Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В субботу, 28 сентября, в дневные часы ожидается до +4 градусов, снег с дождем, ветер — до 11 метров в секунду. В ночные часы температура опустится до нуля градусов.
В воскресенье синоптики обещают днем до +4 градусов, в ночные часы -1 градус, переменная облачность, небольшой дождь.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей