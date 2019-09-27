Тагильские студенты за пять часов очистили 19 километров вдоль реки Чусовая

Участники «оБЕРЕГАем» вместе с природным парком «Река Чусовая» провели II экологический сплав. Главной целью проводимой акции была уборка мусора, который остается после туристов. Сами сотрудники парка физически не в состоянии следить за своим огромным хозяйством в 150 километров по берегу реки. Каждый год сюда приезжают десятки тысяч туристов. Поэтому приходится обращаться за помощью к волонтерам.

Как отмечают организаторы сплава, в 2019 году стало намного меньше мусора. По их мнению, это связано с ростом культуры среди туристов. Чистоту обеспечивать помогают и сами туристические агентства, которые не просто прибирают свои стоянки, но и места остановки «диких» туристов.