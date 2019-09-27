В Свердловской области на 9,6% сократилось число новых случаев заболевания ВИЧ

Снижение показателей в Минздраве связывают с увеличением охвата больных антиретровирусной терапией. 63% свердловчан, которые стоят на учете, получают лекарства, помогающие в борьбе с заболеванием.

Планируется, что в 2019 году охват лечения ВИЧ-инфицированных увеличится до 75%. Это позволит снизить количество новых случаев заболевания и смертности. Об этом рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.