В Свердловской области на 9,6% сократилось число новых случаев заболевания ВИЧ
Сегодня, 21:03Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 2019 года в Свердловской области зафиксировано снижение количества заболевания ВИЧ на 9,6%, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Снижение показателей в Минздраве связывают с увеличением охвата больных антиретровирусной терапией. 63% свердловчан, которые стоят на учете, получают лекарства, помогающие в борьбе с заболеванием.
Планируется, что в 2019 году охват лечения ВИЧ-инфицированных увеличится до 75%. Это позволит снизить количество новых случаев заболевания и смертности. Об этом рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.
Всего на учете состоят 25% жителей Свердловской области.
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