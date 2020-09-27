На Урале родные пенсионерки с подозрением на COVID-19 заявили об отсутствии медпомощи

На Урале родные пенсионерки с подозрением на COVID-19 заявили об отсутствии медпомощи

Сегодня, 11:43Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге 84-летняя бабушка сутки ожидала, пока ей окажут помощь, сообщило Е1.

Пенсионерка с подозрением на коронавирус сутки просидела на кушетке в больнице. Родственница женщины рассказала, что у нее тяжелое состояние из-за двухсторонней пневмонии.

В больнице сказали ждать, когда освободится место. Либо кого-то выпишут, или кто-то умрет, прокомментировала она.

Как сообщили родственники, в ожидании госпитализации пенсионерка сидела на кушетке между дверьми и не получала никакой помощи, близким разрешили лишь передать ей одеяло. Спустя сутки 84-летнюю бабушку увезли в горбольницу №14.

Напомним, 3 сентября одна из жительниц Екатеринбурга сообщила в Facebook о ситуации с ее матерью, которую с трудом определили для обследования и лечения в ЦГБ № 3.

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