На Урале родные пенсионерки с подозрением на COVID-19 заявили об отсутствии медпомощи

В Екатеринбурге 84-летняя бабушка сутки ожидала, пока ей окажут помощь, сообщило Е1.

Пенсионерка с подозрением на коронавирус сутки просидела на кушетке в больнице. Родственница женщины рассказала, что у нее тяжелое состояние из-за двухсторонней пневмонии. В больнице сказали ждать, когда освободится место. Либо кого-то выпишут, или кто-то умрет, прокомментировала она. Как сообщили родственники, в ожидании госпитализации пенсионерка сидела на кушетке между дверьми и не получала никакой помощи, близким разрешили лишь передать ей одеяло. Спустя сутки 84-летнюю бабушку увезли в горбольницу №14. Напомним, 3 сентября одна из жительниц Екатеринбурга сообщила в Facebook о ситуации с ее матерью, которую с трудом определили для обследования и лечения в ЦГБ № 3.

