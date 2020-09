Синоптики продлили время действие экстренного предупреждения на Урале, сообщает ФБГУ «Уральское УГМС».

В пятницу регион ожидали заморозки и похолодание, однако, лишь на одну ночь — 26 сентября. Теперь ситуация изменилась и возможное похолодание будет сохраняться до понедельника. Синоптики предупреждают, что ночью 28 сентября в Свердловской и Курганской областях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°С. Напоминаем, 21 сентября в Нижнем Тагиле на Белой горе выпал первый снег.

