Вернувшиеся в Екатеринбург туристы заявили о многочасовом ожидании теста на COVID-19

В Кольцово дали комментарий, что за работу пункта отвечает Центр гигиены и эпидемиологии, с которым связаться не удалось. Также в аэропорту подчеркнули, что вернувшиеся уральцы не обязаны сдавать тесты сразу по прилете, а могут сделать это в любой удобной клинике недалеко от дома.