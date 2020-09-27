Вернувшиеся в Екатеринбург туристы заявили о многочасовом ожидании теста на COVID-19

Вернувшиеся в Екатеринбург туристы заявили о многочасовом ожидании теста на COVID-19

Сегодня, 15:30Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Кольцово уральцам, прилетевшим из Турции сегодня в четыре утра, пришлось стоять пятичасовую очередь, чтобы сдать тест на COVID-19, сообщает Е1.

Туристы возмущены подобными условиями, потому что многим в понедельник нужно успеть на работу, перед этим скинув результата теста (которые делаются в течении дня) на сайт Госуслуг. По словам свидетелей, в аэропорту работала лишь одна сотрудница, из-за чего ожидании своей очереди растянулось на часы.

В Кольцово дали комментарий, что за работу пункта отвечает Центр гигиены и эпидемиологии, с которым связаться не удалось. Также в аэропорту подчеркнули, что вернувшиеся уральцы не обязаны сдавать тесты сразу по прилете, а могут сделать это в любой удобной клинике недалеко от дома.

Напомним, 23 сентября в аэропорту «Кольцово» стало возможно круглосуточно сдать анализ на COVID-19.

Stories:
ЕкатеринбургКоронавирус
Related news:
Аэропорт «Кольцово»очередькоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы