Вернувшиеся в Екатеринбург туристы заявили о многочасовом ожидании теста на COVID-19

В Кольцово уральцам, прилетевшим из Турции сегодня в четыре утра, пришлось стоять пятичасовую очередь, чтобы сдать тест на COVID-19, сообщает Е1.

Туристы возмущены подобными условиями, потому что многим в понедельник нужно успеть на работу, перед этим скинув результата теста (которые делаются в течении дня) на сайт Госуслуг. По словам свидетелей, в аэропорту работала лишь одна сотрудница, из-за чего ожидании своей очереди растянулось на часы. В Кольцово дали комментарий, что за работу пункта отвечает Центр гигиены и эпидемиологии, с которым связаться не удалось. Также в аэропорту подчеркнули, что вернувшиеся уральцы не обязаны сдавать тесты сразу по прилете, а могут сделать это в любой удобной клинике недалеко от дома. Напомним, 23 сентября в аэропорту «Кольцово» стало возможно круглосуточно сдать анализ на COVID-19.

