Администрация ГГО не устраняет свалки: горы мусора под Новоасбестом стали еще больше

В районе Новоасбеста под Нижним Тагилом продолжают расти свалки — никакой ликвидации мусорных завалов администрацией ГГО не производится. 11 августа Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес постановление об их незамедлительной уборке. С тех пор прошло полтора месяца, а мусор никто не только не вывез — на свалке появился строительный мусор. В этом редакция TagilCity.ru убедилась, приехав на место во вторник, 21 сентября: к бытовому мусору добавились бетонолом, старые бревна и шифер, словно кто-то привез на свалку разобранный старый дом.
Администрация Горноуральского городского округа свалку так и не устранила: по словам местных жителей, за все время существования гор мусора никто не приезжал и не занимался уборкой объектов. Контроль также не осуществляется должным образом — на территории даже нет знаков о запрете складирования отходов. Только местный участковый проводит опрос населения, чтобы выявить виновника очередного складирования мусора.
Ко мне приходила полиция, искала нарушителей. Спрашивали, видел ли я, кто свозит мусор, я им ответил, что мусор везут все, кому не лень. Это и садоводы, и строители, и просто местные жители, рассказал журналистам сельчанин.
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила после публикации TagilCity.ru в мае 2021 года материала о свалках в районе Новоасбеста провела проверку, которая выявила некоторые факты.
Например, сотрудниками ведомства было установлено, что администрация ГГО заключила с ООО «СтройДорСервис» договор о поставке грунта для рекультивации земель. Однако под видом почвы на территории Новоасбеста были складированы строительные отходы.
В ходе проверки установлено, что директор МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа» без каких-либо причин и оснований заключил с ООО «СтройДорСервис» договор поставки №, согласно которому ООО «СтройДорСервис» обязалось поставить 10 000 т грунта для рекультивации земель, однако под видом грунта в карьер завезены и захоронены опасные строительные отходы, относящиеся к 4 классу опасности, говорится в постановлении суда.
Прокуратура после проведённой проверки пришла к выводу, что администрация ГГО ненадлежащим образом следит за своей территорией. В связи с этим ведомство вынесло предписание об устранении свалок, однако в управлении хозяйством пригорода так ничего и не предприняли. В связи с неисполнением листа прокуратура подала на администрацию ГГО заявление в суд.
Представитель ответчика на заседании заявил, что у пригородного управления хозяйства нет финансирования на приборку территории, поэтому горы мусора продолжают расти.
Представитель ответчика Администрации Горноуральского городского округа Яговкин А.С. в судебном заседании не оспаривал наличие мест несанкционированного размещения отходов. Указал, что в настоящее время не представляется возможным убрать свалки из-за отсутствия бюджетных ассигнований, заявил ответчик в суде.
Служители Фемиды, в свою очередь, выслушали обе стороны и пришли к выводу, что не только устранять свалку, но и решать вопрос о дальнейшей судьбе территории под Новоасбестом будет администрация ГГО. Однако круг лиц, который виновен в причинах судебного иска, до сих пор не установлен. Другими словами, неизвестно, кто все-таки вывозит и складирует мусор под Новоасбестом.
Напомним, TagilCity.ru выявило несанкционированную свалку на территории ГГО неподалёку от Новоасбеста. Журналисты выяснили, что на карьере складируются мусорные отходы с тагильского предприятия. Для удобства приезжающих и осуществляющих разгрузку вездеходов дорогу даже отсыпали скальным грунтом и щебнем. Разрешение на складирование мусора на своей территории вблизи частных домов выдала администрация Горноуральского городского округа.