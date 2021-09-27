На 64,9% превышен эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области

За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 64,9%, зафиксировано 46,4 тысячи случаев заболевания. Это на 2% больше, чем неделей ранее.

Более половины заболевших — это несовершеннолетние до 17 лет. У обследованных пациентов специалисты Роспотребнадзора выявили риновирусы, аденовирусы, парагрипп и других возбудителей. Заболеваемость выше среднего по региону, в 1,5 раза больше, наблюдается в Полевском и Тугулымском городских округах, Верхнем Тагиле и ЗАТО Свободном. В столице Урала уровень ОРВИ сохранился на той же отметке, что и на прошлой неделе, там зафиксировано 23,4 тысячи случаев заболевания. В свою очередь, уровень внебольничных пневмоний возрос на 23,9% (2,2 тысячи случаев). Наиболее неблагополучные муниципалитеты — Верхотурье, Ирбит, Верхний Тагил и другие. Напомним, в середине сентября заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла в два раза. В 2 раза выросла заболеваемость ОРВИ в Свердловской области

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