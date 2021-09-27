Новое современное оборудование появилось в детских поликлиниках Нижнего Тагила

Новое современное оборудование появилось в детских поликлиниках Нижнего Тагила
Новое современное оборудование появилось в детских поликлиниках Нижнего Тагила
Сегодня, 17:56Здоровье и экологияФото: Пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила
Хирургические кабинеты детских поликлиник Нижнего Тагила оснастили современным оборудованием по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На электрохирургические аппараты, воздушные сухожаровые стерилизаторы и хирургические передвижные светильники было выделено 965 тысяч рублей.

Электрохирургические аппараты используются для проведения различных операций. Они позволяют нагревать и надрезать ткань в месте соприкосновения с электродом. Использование такого оборудования предотвращает кровотечения, позволяет снизить появления рубцов и грубых швов.

Передвижные светильники не занимают много места, они мощные и необходимы для нужного уровня освещения рабочих поверхностей.

Воздушные сухожаровые стерилизаторы позволяют дольше сохранять внешний вид и качество хирургических инструментов. В отличии от обработки влажным паром в автоклаве, в оборудовании используется горячий сухой пар. Этот вид стерилизации обеспечивает безопасность и защищённость от разных болезней и вирусов.

Детская хирургия шагнула далеко вперед, скорость и качество хирургических манипуляций значительно возросли благодаря современному оборудованию. Работа на новых электрохирургических аппаратах позволяет ускорить процесс заживления и восстановления тканей, очень важно, что это менее болезненный процесс и легче переносится детьми, рассказал редакции TagilCity.ru главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

Первичное звено здравоохранения — самое объемное звено системы и больше всего востребованное. Его модернизация является приоритетным направлением.

Напомним, летом 2021 года в стационаре ДГБ Нижнего Тагила были поставлены новые операционные светильники за 1,2 миллиона рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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