Новое современное оборудование появилось в детских поликлиниках Нижнего Тагила

Электрохирургические аппараты используются для проведения различных операций. Они позволяют нагревать и надрезать ткань в месте соприкосновения с электродом. Использование такого оборудования предотвращает кровотечения, позволяет снизить появления рубцов и грубых швов.
Передвижные светильники не занимают много места, они мощные и необходимы для нужного уровня освещения рабочих поверхностей.
Воздушные сухожаровые стерилизаторы позволяют дольше сохранять внешний вид и качество хирургических инструментов. В отличии от обработки влажным паром в автоклаве, в оборудовании используется горячий сухой пар. Этот вид стерилизации обеспечивает безопасность и защищённость от разных болезней и вирусов.
Детская хирургия шагнула далеко вперед, скорость и качество хирургических манипуляций значительно возросли благодаря современному оборудованию. Работа на новых электрохирургических аппаратах позволяет ускорить процесс заживления и восстановления тканей, очень важно, что это менее болезненный процесс и легче переносится детьми, рассказал редакции TagilCity.ru главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
Первичное звено здравоохранения — самое объемное звено системы и больше всего востребованное. Его модернизация является приоритетным направлением.
Напомним, летом 2021 года в стационаре ДГБ Нижнего Тагила были поставлены новые операционные светильники за 1,2 миллиона рублей.