Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 27 сентября

Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 27 сентября
Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 27 сентября
Сегодня, 10:59Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Во время 2-минутных замеров воздуха на наличие веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле в 9:10 показатели диоксида азота поднимались до 0,1 мг/м3.

27 сентября замеры диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты были сделаны на привокзальной площади в Нижнем Тагиле при температуре воздух +2 градуса и северо-восточном ветре со скоростью 6 метров в секунду. При коротких замерах в прямом эфире показатели диоксида азота достигали отметки 0,1 мг/м3.

Вне эфира были произведены 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей. По их результатам уровень диоксида азота был 0,1 мг/м3. Такой показатель не является превышением ПДК — 0,2 мг/м3.

Фото:tagilcity.ru

Ежедневные прямые эфире с замерами воздуха в Нижнем Тагиле проводятся редакцией TagilCity.ru Instagram.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭкология Нижнего ТагилаЭксклюзив
Материалы по теме:
экологиявоздухзамерыНижний Тагилзагрязнения
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы