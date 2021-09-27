У госпитализированной Ларисы Гузеевой подтвердился COVID-19

Ранее сообщалось, что Гузеева лежит в плате, а ее состояние оценивается как стабильное. Однако источник в медицинских кругах подчеркивает, что у нее «сильный стресс», поэтому в больнице она принимает успокоительные средства, пишет «Комсомольская правда».