У госпитализированной Ларисы Гузеевой подтвердился COVID-19

У госпитализированной Ларисы Гузеевой подтвердился COVID-19
У госпитализированной Ларисы Гузеевой подтвердился COVID-19
Сегодня, 22:40Здоровье и экологияФото: pixabay
У телеведущей Ларисы Гузеевой, которую в ночь на 27 сентября доставили в больницу № 40 в Москве, врачи подтвердили коронавирусную инфекцию.

Однако компьютерная томография не показала у звезды поражения легких, сообщает Life со ссылкой на собственный источник.

Ранее сообщалось, что Гузеева лежит в плате, а ее состояние оценивается как стабильное. Однако источник в медицинских кругах подчеркивает, что у нее «сильный стресс», поэтому в больнице она принимает успокоительные средства, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, 14 июля стало известно, что Народный артист России Михаил Боярский был госпитализирован с COVID-19 в Санкт-Петербурге. По словам коллег, он заразился уже после прививки.

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Коронавирус
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