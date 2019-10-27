В школы Свердловской области установят баки для раздельного сбора мусора

Инициативу взяли на себя студенты УрФУ, которые представят свой проект на «Тест-драйве» в зимние каникулы. В этом мероприятии принимают участие школьники со всей области, чтобы несколько дней провести как студенты.

В нашем вузе подобные емкости уже установлены. Их главная функция — образовательная. Мы учим разделять мусор и понимать важность этого процесса для экологии, рассказывает автор идеи Юлия Грищенко, студентка второго курса УрФУ.

Перед тем, как предложить такую идею для общего обсуждения, баки опробовали и тест пройден успешно.