В школы Свердловской области установят баки для раздельного сбора мусора
Сегодня, 10:36Здоровье и экологияФото: Пресс-служба УрФУ
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В школах Свердловской области установят баки для раздельного сбора мусора, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Инициативу взяли на себя студенты УрФУ, которые представят свой проект на «Тест-драйве» в зимние каникулы. В этом мероприятии принимают участие школьники со всей области, чтобы несколько дней провести как студенты.
В нашем вузе подобные емкости уже установлены. Их главная функция — образовательная. Мы учим разделять мусор и понимать важность этого процесса для экологии, рассказывает автор идеи Юлия Грищенко, студентка второго курса УрФУ.
Перед тем, как предложить такую идею для общего обсуждения, баки опробовали и тест пройден успешно.
Такие баки есть во многих городах, их становится все больше. Но люди не знают, как ими пользоваться, добавляют в вузе.
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