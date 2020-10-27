Куйвашев призвал отказаться от групповых поездок и экскурсий во время каникул

Куйвашев призвал отказаться от групповых поездок и экскурсий во время каникул

Сегодня, 20:42Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с обращением ограничить выезд на групповые поездки и экскурсии во время каникул. Об этом глава региона заявил на заседании оперативного штаба региона.

Также Куйвашев дал поручение в период тех дней, что детей не будет в учебных заведениях, провести там полный цикл дезинфекции. Губернатор напомнил, что школам стоит продлить каникулы на неделю, а вузам и профессиональным учебным заведениями – перестроиться на обучение в полной дистанционной форме.

Мы пока не собираемся переводить школы на «удаленку», но запас прочности должен быть. И еще – прошу во время этих школьных каникул воздержаться от проведения очных экскурсий и каких-либо поездок организованными группами. Текущая эпидситуация не способствует таким видам досуга,отметил Куйвашев.

Заместитель губернатора Павел Креков также выступил с обращением к родителям и попросил их контролировать своих детей в соблюдении противоэпидемических норм.

Напомним, сегодня стало известно, что губернатор Свердловской области введет запрет на работу баров и ресторанов в ночное время из-за пандемии коронавируса.

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