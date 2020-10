Куйвашев призвал отказаться от групповых поездок и экскурсий во время каникул

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с обращением ограничить выезд на групповые поездки и экскурсии во время каникул. Об этом глава региона заявил на заседании оперативного штаба региона.

Также Куйвашев дал поручение в период тех дней, что детей не будет в учебных заведениях, провести там полный цикл дезинфекции. Губернатор напомнил, что школам стоит продлить каникулы на неделю, а вузам и профессиональным учебным заведениями – перестроиться на обучение в полной дистанционной форме. Мы пока не собираемся переводить школы на «удаленку», но запас прочности должен быть. И еще – прошу во время этих школьных каникул воздержаться от проведения очных экскурсий и каких-либо поездок организованными группами. Текущая эпидситуация не способствует таким видам досуга,отметил Куйвашев. Заместитель губернатора Павел Креков также выступил с обращением к родителям и попросил их контролировать своих детей в соблюдении противоэпидемических норм. Напомним, сегодня стало известно, что губернатор Свердловской области введет запрет на работу баров и ресторанов в ночное время из-за пандемии коронавируса. Евгений Куйвашев запретит работать по ночам барам и ресторанам Свердловской области

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter