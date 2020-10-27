Куйвашев призвал отказаться от групповых поездок и экскурсий во время каникул

Также Куйвашев дал поручение в период тех дней, что детей не будет в учебных заведениях, провести там полный цикл дезинфекции. Губернатор напомнил, что школам стоит продлить каникулы на неделю, а вузам и профессиональным учебным заведениями – перестроиться на обучение в полной дистанционной форме.