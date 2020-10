Коронавирус у детей может вызвать проблемы с репродуктивной функцией

Педиатры говорят, что у детей, которые переболели коронавирусом отмечаются проблемы со здоровьем, сообщают «Новые известия».

По словам председателя исполнительного комитета Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой, у переболевших COVID-19 детей отмечается снижение до 30% когнитивных функций и изменение сперматогенеза. Это в будущем может сказаться на их способность стать родителями. Она говорит, что у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза, при этом проблемы обнаруживаются даже у тех, кто переболел бессимптомно. Обычно, дети и подростки переносят коронавирус в легкой (18%) или умеренной (82%) форме. Самыми распространенными симптомами называют повышенную температуру и кашель. Напомним, в Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано 34 782 случаев заражения, от инфекции умерли 743 свердловчанина. В Свердловской области за сутки зафиксирован 281 случай заболевания коронавирусом

Related news: В Свердловской области за сутки зафиксирован 281 случай заболевания коронавирусом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter