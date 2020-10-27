Коронавирус у детей может вызвать проблемы с репродуктивной функцией

Коронавирус у детей может вызвать проблемы с репродуктивной функцией

Сегодня, 09:42Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Педиатры говорят, что у детей, которые переболели коронавирусом отмечаются проблемы со здоровьем, сообщают «Новые известия».

По словам председателя исполнительного комитета Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой, у переболевших COVID-19 детей отмечается снижение до 30% когнитивных функций и изменение сперматогенеза. Это в будущем может сказаться на их способность стать родителями.

Она говорит, что у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза, при этом проблемы обнаруживаются даже у тех, кто переболел бессимптомно.

Обычно, дети и подростки переносят коронавирус в легкой (18%) или умеренной (82%) форме. Самыми распространенными симптомами называют повышенную температуру и кашель.

Напомним, в Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано 34 782 случаев заражения, от инфекции умерли 743 свердловчанина.

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