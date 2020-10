В Свердловской области учителя и воспитатели, которые находились на карантине из-за контакта с заболевшим коронавирусом, получат возможность бесплатного тестирования. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

Подобная мера позволит обеспечить безопасность учебного процесса. Глава региона Евгений Куйвашев также поддержал выдвинутую инициативу и на данный момент приняты решения касательно финансирования предстоящей работы. Напомним, все общеобразовательные учреждения Свердловской области согласились продлить каникулы до 14 дней. Павел Креков отметил, что родители должны следить за тем, чтобы школьники не посещали места массового скопления людей, в частности, торговые центры. Павел Креков заявил о готовности всех школ на Урале продлить каникулы до двух недель

