Тагильские общественники нашли опасные отходы во время проведения замеров мусора

Тагильские общественники нашли опасные отходы во время проведения замеров мусора

Сегодня, 10:11Здоровье и экологияPhoto: Андрей Волегов
В Нижнем Тагиле общественники продолжают делать замеры ТКО. В ходе 15 дня мероприятия были обнаружены опасные отходы по двум адресам.

На улице Красногвардейская, 57А — ГАУ «Тагильский пансионат» были найдены медицинские отходы.

Так как был выходной день и РПН не работал, то позвонили в службу спасения и рассказали о выявленном факте нахождения медицинских отходов на контейнерной площадке для ТКО, рассказал TagilCity.ru эколог Андрей Волегов.

Замеры мусора
Photo:Андрей Волегов

Кроме того, на контейнерной площадке на улице Гранитная, 18 на Голом Камне были найдены кинескопы телевизоров. Они были ранее вытащены из контейнера, но вновь оказались там.

Напомним, общественники проводят замеры мусора в Нижнем Тагиле с 11 октября. Группа работает каждый день. Полученные данные в результате станут основанием для расчета тарифов на вывоз мусора. Они будут переданы в РЭК.

Stories:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
мусорвывоз мусоразамерыНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы