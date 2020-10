Тагильские общественники нашли опасные отходы во время проведения замеров мусора

В Нижнем Тагиле общественники продолжают делать замеры ТКО. В ходе 15 дня мероприятия были обнаружены опасные отходы по двум адресам.

На улице Красногвардейская, 57А — ГАУ «Тагильский пансионат» были найдены медицинские отходы. Так как был выходной день и РПН не работал, то позвонили в службу спасения и рассказали о выявленном факте нахождения медицинских отходов на контейнерной площадке для ТКО, рассказал TagilCity.ru эколог Андрей Волегов. Замеры мусора Photo: Андрей Волегов Кроме того, на контейнерной площадке на улице Гранитная, 18 на Голом Камне были найдены кинескопы телевизоров. Они были ранее вытащены из контейнера, но вновь оказались там. Напомним, общественники проводят замеры мусора в Нижнем Тагиле с 11 октября. Группа работает каждый день. Полученные данные в результате станут основанием для расчета тарифов на вывоз мусора. Они будут переданы в РЭК.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter