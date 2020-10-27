В горздраве Екатеринбурга назвали поводы для вызова скорой

В горздраве Екатеринбурга назвали поводы для вызова скорой

Сегодня, 10:58Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Екатеринбургские врачи назвали причины, когда необходимо вызывать скорую помощь. Список опубликовала мэрия Екатеринбурга на своем официальном сайте.

Для получения консультаций горожанам рекомендуется звонить в территориальные поликлиники или на специально организованные «горячие линии».

Врачи просят не поддаваться панике в период пандемии коронавируса и руководствоваться установленными критериями при вызове «скорой».

Скорая медицинская помощь оказывается круглосуточно и бесплатно в состояниях, которые требуют срочного медицинского вмешательства. Таковыми являются:

  • Состояния, требующие срочной медпомощи - потеря сознания, кровопотеря, удушье, боль в области сердца, судороги, нарушение сердечного ритма, резкий скачок артериального давления, боли в животе, неоднократная рвота, острое отравление, острое психическое расстройство;
  • Несчастные случаи - автомобильные и иные аварии, катастрофы, травмы, поражение током или молнией, ожоги, отморожение или переохлаждение, утопление, попытки суицида;
  • Роды или осложнения беременности;
  • Повышение температуры у детей до трех лет, а при наличии осложнений - у детей старшего возраста.

В текущих условиях в случае подозрения на заболевание коронавирусом, причиной для вызова скорой становится температура в районе 38,5 градусов в течение трех дней, одышка (частота дыхания 22-23 раза в минуту), обострение хронического заболевания, а также нарушения дыхания и повышение температуры у людей старше 65 лет.

Напомним, в Минздраве Свердловской области рассказали о том, в каких случаях можно вызывать скорую помощь при наличии симптомов коронавируса — это удушье, одышка в состоянии покоя, потеря сознания, высокая температура, обострение хронических заболеваний и вхождение в группу риска. В остальных случаях состояние оценивается как легкое, а потому вызовы передаются неотложке, за которую отвечают больницы.

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