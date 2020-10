В горздраве Екатеринбурга назвали поводы для вызова скорой

Екатеринбургские врачи назвали причины, когда необходимо вызывать скорую помощь. Список опубликовала мэрия Екатеринбурга на своем официальном сайте.

Для получения консультаций горожанам рекомендуется звонить в территориальные поликлиники или на специально организованные «горячие линии». Врачи просят не поддаваться панике в период пандемии коронавируса и руководствоваться установленными критериями при вызове «скорой». Скорая медицинская помощь оказывается круглосуточно и бесплатно в состояниях, которые требуют срочного медицинского вмешательства. Таковыми являются: Состояния, требующие срочной медпомощи - потеря сознания, кровопотеря, удушье, боль в области сердца, судороги, нарушение сердечного ритма, резкий скачок артериального давления, боли в животе, неоднократная рвота, острое отравление, острое психическое расстройство;

Несчастные случаи - автомобильные и иные аварии, катастрофы, травмы, поражение током или молнией, ожоги, отморожение или переохлаждение, утопление, попытки суицида;

Роды или осложнения беременности;

Повышение температуры у детей до трех лет, а при наличии осложнений - у детей старшего возраста. В текущих условиях в случае подозрения на заболевание коронавирусом, причиной для вызова скорой становится температура в районе 38,5 градусов в течение трех дней, одышка (частота дыхания 22-23 раза в минуту), обострение хронического заболевания, а также нарушения дыхания и повышение температуры у людей старше 65 лет. Напомним, в Минздраве Свердловской области рассказали о том, в каких случаях можно вызывать скорую помощь при наличии симптомов коронавируса — это удушье, одышка в состоянии покоя, потеря сознания, высокая температура, обострение хронических заболеваний и вхождение в группу риска. В остальных случаях состояние оценивается как легкое, а потому вызовы передаются неотложке, за которую отвечают больницы. В свердловском Минздраве рассказали при каких симптомах COVID-19 вызывать скорую

