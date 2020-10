В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки коронавирус был выявлен еще у 18 человек, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Общее число заболевших тагильчан с начала пандемии составляет 2302 человека. По Свердловской области за сутки подтвердили 287 случаев заболевания. Всего зараженных насчитывается 36 069 человек, из них 27 024 выздоровели, еще 748 — скончались.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter