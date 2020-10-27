В России из-за коронавируса барам и ресторанам запретили работать ночью

В России из-за коронавируса барам и ресторанам запретили работать ночью

Сегодня, 13:27Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Роспотребнадзор запретил работать барам и ресторанам ночью из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ.

Согласно ему, жителям страны необходимо носить маски в местах скопления людей (более 50 человек), транспорте, лифтах и на парковках.

Запрещается и проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общепита с 23.00 до 06.00. Во всех регионах ночами запрещено работать барам, кафе и ресторанам.

Новые ограничения были введены с целью снижения риска распространения коронавируса в период сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Напомним, 26 октября в России был установлен очередной рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки. В тот день было зарегистрировано 17 347 случаев заболевания. В общей сложности с начала пандемии коронавирус был выявлен у 1,5 миллионов человек, более 26 тысяч человек — скончались.

Related news:
РоссияРоспотребнадзоркоронавирусмасочный режим
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы