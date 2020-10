В России из-за коронавируса барам и ресторанам запретили работать ночью

Роспотребнадзор запретил работать барам и ресторанам ночью из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ.

Согласно ему, жителям страны необходимо носить маски в местах скопления людей (более 50 человек), транспорте, лифтах и на парковках. Запрещается и проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общепита с 23.00 до 06.00. Во всех регионах ночами запрещено работать барам, кафе и ресторанам. Новые ограничения были введены с целью снижения риска распространения коронавируса в период сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Напомним, 26 октября в России был установлен очередной рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки. В тот день было зарегистрировано 17 347 случаев заболевания. В общей сложности с начала пандемии коронавирус был выявлен у 1,5 миллионов человек, более 26 тысяч человек — скончались.

