В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией

В случае с внебольничной пневмонией, в Свердловской области она была зафиксирована у 3 067 человек, что на 20% больше, чем две недели назад, а также в 2,7 раза выше, чем за тот же период 2019 года, и в 3,8 раза больше среднего уровня, державшегося много лет.