Африканская чума свиней добралась до закрытого города под Нижним Тагилом

Африканская чума свиней добралась до закрытого города под Нижним Тагилом
Африканская чума свиней добралась до закрытого города под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:13Здоровье и экологияФото: 1MI
Случаи африканской чумы свиней выявлены в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом. Там введен карантин до 10 декабря 2021 года губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В ближайшую зону риска попадает деревня Северная, рассказала заведующая Верхнесалдинской лечебницей Пригородной станции Анна Забродина, сообщается в группе «Верхняя Салда официально».

Она отметила, что там уже подготовлены списки сельчан, у которых есть свиньи. Специалисты ветстанции обошли все дома и вручили распоряжения, что пункт в ходит в зону риска. Животных планируется изъять и усыпить с дальнейшей кремацией. При этом на 22 октября 2021 года свиное поголовье в Северной отсутствует.

Наблюдаемая зона находится в 20 километрах от очага инфекции, а потому запланировано провести объезд в Верхней и Нижней Салды, а также ближайших поселений для оповещения граждан.

Напомним, африканская чума свиней была выявлена в нескольких муниципалитетах Свердловской области. В связи с этим на территории региона был введен режим ЧС.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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