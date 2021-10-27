Африканская чума свиней добралась до закрытого города под Нижним Тагилом

Случаи африканской чумы свиней выявлены в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом. Там введен карантин до 10 декабря 2021 года губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В ближайшую зону риска попадает деревня Северная, рассказала заведующая Верхнесалдинской лечебницей Пригородной станции Анна Забродина, сообщается в группе «Верхняя Салда официально». Она отметила, что там уже подготовлены списки сельчан, у которых есть свиньи. Специалисты ветстанции обошли все дома и вручили распоряжения, что пункт в ходит в зону риска. Животных планируется изъять и усыпить с дальнейшей кремацией. При этом на 22 октября 2021 года свиное поголовье в Северной отсутствует. Наблюдаемая зона находится в 20 километрах от очага инфекции, а потому запланировано провести объезд в Верхней и Нижней Салды, а также ближайших поселений для оповещения граждан. Напомним, африканская чума свиней была выявлена в нескольких муниципалитетах Свердловской области. В связи с этим на территории региона был введен режим ЧС.

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