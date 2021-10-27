Делегация проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» посетит Нижний Тагил

28 и 29 октября Нижний Тагил посетит делегация проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух». Они осмотрят несколько объектов инфраструктуры города и проведут заседание по вопросам реализации проекта. Также они побывают на промышленных предприятиях города.

Согласно программе посещения, 28 октября члены делегации побывают на автоматической станции контроля атмосферного воздуха возле ФОК «Президентский» и на месте строительства моста через Нижнетагильский пруд. При этом станция контроля воздуха на ГГМ — самая удаленная от предприятий Нижнего Тагила. Чаще всего превышения выбросов фиксируются на Вагонке и Сухоложском поселке. 29 октября под председательством руководителя проектного офиса Максима Королькова в здании администрации пройдет совещание по вопросам реализации федерального проекта «Чистый воздух». Кроме того, по информации TagilCity.ru, делегация побывает на территории ЕВРАЗ НТМК и УВЗ. Напомним, почти половину сентября тагильчане дышали выбросами с превышениями ПДК. И, несмотря на то, что Нижний Тагил наряду с другими 12 городами входит в федеральную программу «Чистый воздух», уровень загрязнения воздуха, по данным Росгидромета, в городе ежегодно ухудшается. В 2018 году он оценивался как «низкий», в 2019 года — увеличился до «повышенного» и в 2020 году вырос до «высокого». Почти половину сентября тагильчане дышали выбросами с превышениями ПДК

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