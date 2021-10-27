Делегация проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» посетит Нижний Тагил

Делегация проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» посетит Нижний Тагил
Делегация проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» посетит Нижний Тагил
Сегодня, 12:38Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
28 и 29 октября Нижний Тагил посетит делегация проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух». Они осмотрят несколько объектов инфраструктуры города и проведут заседание по вопросам реализации проекта. Также они побывают на промышленных предприятиях города.

Согласно программе посещения, 28 октября члены делегации побывают на автоматической станции контроля атмосферного воздуха возле ФОК «Президентский» и на месте строительства моста через Нижнетагильский пруд.

При этом станция контроля воздуха на ГГМ — самая удаленная от предприятий Нижнего Тагила. Чаще всего превышения выбросов фиксируются на Вагонке и Сухоложском поселке.

29 октября под председательством руководителя проектного офиса Максима Королькова в здании администрации пройдет совещание по вопросам реализации федерального проекта «Чистый воздух».

Кроме того, по информации TagilCity.ru, делегация побывает на территории ЕВРАЗ НТМК и УВЗ.

Напомним, почти половину сентября тагильчане дышали выбросами с превышениями ПДК. И, несмотря на то, что Нижний Тагил наряду с другими 12 городами входит в федеральную программу «Чистый воздух», уровень загрязнения воздуха, по данным Росгидромета, в городе ежегодно ухудшается. В 2018 году он оценивался как «низкий», в 2019 года — увеличился до «повышенного» и в 2020 году вырос до «высокого».

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
делегацияНижний Тагилчистый воздух
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