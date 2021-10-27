Экологические нарушения выявлены на свинокомплексе «Горноуральский»

Установлено, что на предприятии есть нарушения при ведении производственного экологического контроля, учета выбросов загрязняющих атмосферу веществ, при предоставлении сведений в статистику, размещении отходов, а также деятельности по обезвреживанию и утилизации отходов.
По результатам проверочных мероприятий предприятию вынесено предписание.
Напомним, в начале октября вице-премьер правительства Виктория Абрамченко дала поручение Росприроднадзору провести внеплановые проверки предприятий страны, являющихся главными загрязнителями воздуха в регионах расположения. Это касается и Нижнего Тагила.