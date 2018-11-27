Екатеринбург занял 14 место в рейтинге курящих городов России

Исследование проводилось в 20 городах России, опрошены были 2 600 респондентов в возрасте от 23 до 75 лет.

Согласно данным, полученным путем опросов жителей городов, наиболее курящими городами оказались Брянск (1 место) и Москва (2 место). Чуть меньше курильщиков проживает в Краснодаре (3 место) и в Волгограде (4 место). В пятерку никотинозависимых попали жители Иваново (5 место). Екатеринбург оказался на 14 месте. Замыкает рейтинг Казань (20 место).