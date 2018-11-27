Екатеринбург занял 14 место в рейтинге курящих городов России
Сегодня, 12:39Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Столица Урала заняла 14 место в рейтинге самых курящих городов России.
Сюжеты: Екатеринбург
Исследование проводилось в 20 городах России, опрошены были 2 600 респондентов в возрасте от 23 до 75 лет.
Согласно данным, полученным путем опросов жителей городов, наиболее курящими городами оказались Брянск (1 место) и Москва (2 место). Чуть меньше курильщиков проживает в Краснодаре (3 место) и в Волгограде (4 место). В пятерку никотинозависимых попали жители Иваново (5 место). Екатеринбург оказался на 14 месте. Замыкает рейтинг Казань (20 место).
Исследование проведено маркетинговым агентством Zoom Market.
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