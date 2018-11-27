РЖД оштрафованы на 150 тысяч за складирование отходов на базе «Таватуй»
Сегодня, 16:22Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
РЖД оштрафованы на 150 тысяч рублей за сброс отходов и сточных вод на территории базы отдыха «Таватуй».
В результате проверки, организованной Нижнетагильской природоохранной прокуратурой, было установлено, что РЖД осуществляли сброс сточных вод и отходов на территории базы отдыха «Таватуй». Отметим, что база располагается на особо охраняемой природной территории.
В отношении организации было возбуждено административное производство по факту нарушения правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. РЖД оштрафованы на 150 тысяч рублей, а также вынесено предостережение руководителю структурного подразделения организации, сообщают «Ведомости Урал».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей