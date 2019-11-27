Свердловская область увеличивает расходы на проект «Экология» на 150 миллионов рублей

Из них большая часть — 322 млн рублей — выделяется из областного бюджета, остальные 149 млн рублей — доля федеральной казны.

В 2020 году в рамках экологических проектов планируется приобрести дополнительную автоматическую станцию контроля загрязнения атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле, а также закупить газоанализаторы для контроля загрязнения воздуха выхлопами автотранспорта в крупных городах области.