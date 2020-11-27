Абсолютный рекорд: в Свердловской области за сутки выявили почти 400 случаев COVID-19

Число зараженных на Среднем Урале превысило 45 тысяч человек.

В Екатеринбурге выявили 218 зараженных человек, в Нижнем Тагиле — 26. Кроме того, инфекция была зарегистрирована у жителей Асбеста, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Качканара, Невьянска, Ревды и других городах.