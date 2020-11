Абсолютный рекорд: в Свердловской области за сутки выявили почти 400 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 399 случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщает оперштаб региона.

Число зараженных на Среднем Урале превысило 45 тысяч человек. В Екатеринбурге выявили 218 зараженных человек, в Нижнем Тагиле — 26. Кроме того, инфекция была зарегистрирована у жителей Асбеста, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Качканара, Невьянска, Ревды и других городах. С начала пандемии зафиксировали 45 174 заболевших коронавирусом свердловчан. Состояние 642 пациентов медики оценивают как тяжелое, 328 из них находится в отделении реанимации, в том числе 223 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов госпитализированных в состоянии средней тяжести в больницы — 1095, проходящих лечение — 2507. В России сегодня также зафиксирован рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. В первые с начала пандемии было выявлено 27 543 случаев в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 79185, Санкт-Петербурге — 3687 и Московской области — 1058. С начала пандемии по стране выявили 2 215 533 случая COVID-19. В Свердловской области число выписанных превысило 37 тысяч человек. C начала пандемии в регионе было выписано 37 377 пациентов, из них 402 с 26 по 27 ноября. В России за сутки выздоровели 26 682 человека, больше всего выписали в Москве — 6 484, Санкт-Петербурге — 1 898 и Нижегородской области — 1 000. Всего по стране было выписано из медучреждений 1 712 174 человека. По данным Роспотребнадзора, за сутки проведено 543 тысячи тестов, под наблюдением врачей остаются 492 840 россиян. В Свердловской области от коронавируса умерла почти одна тысяча человек. В Свердловской области за сутки скончались от коронавируса девять человек, с начала пандемии зарегистрировано 997 летальных случаев. В России за сутки умерли 496 пациентов, больше всего в Москве — 77, Санкт-Петербурге — 63 и Красноярском крае — 24. Всего с начала пандемии скончались 38 558 россиян.

