ГИБДД, детская поликлиника и ДК: TagilCity.ru замерил выбросы на Тагилстрое

Вероятно, этот химический запах исходит от каких-то других веществ, которые не фиксирует используемый прибор. Есть вещества, которые можно выявить только в лабораторных условиях. У нас в практике была аналогичная ситуация, когда был запах, но замеры не выявляли концентрацию. Прибор замеряет пять веществ, но есть еще тысяча веществ, и это не значит, что этот запах не дают они, считает эколог Эдуард Кадыров.