ГИБДД, детская поликлиника и ДК: TagilCity.ru замерил выбросы на Тагилстрое

ГИБДД, детская поликлиника и ДК: TagilCity.ru замерил выбросы на Тагилстрое

Сегодня, 12:36Здоровье и экологияАлександра ЛогиноваPhoto: TagilCity.ru
Редакция TagilCity.ru побывала на Тагилстрое 26 ноября и провела замеры содержания вредных веществ в атмосфере с помощью газоанализатора. Мы выбрали несколько социальных объектов, а также побывали в одном из жилых дворов этого района города. Какие результаты показал прибор и что это значит — читайте в этом материале.

Еженедельные объезды Нижнего Тагила мы решили начать с Тагилстроя. Выбор пал на этот район сразу по нескольким причинам. Во-первых, в течение нескольких дней в редакцию поступали обращения тагильчан о стойком неприятном запахе, повисшем в воздухе над Тагилстроем.

Я сейчас на Тагилстрое в районе школы № 56. Тут дышать нечем, выброс, видимо,сообщил 23 ноября житель Нижнего Тагила Денис.

Также этот район города занял второе место в опросе в нашем паблике ВКонтакте. Лидером опроса стал Дзержинский район, однако всю неделю ветер на территории города был именно в направлении Тагилстроя.

По территории этого района города проходит условная санитарно-защитная зона ЕВРАЗ НТМК: в радиусе километра от предприятия располагаются жилые дома, две школы и районный парк. У предприятия I класс опасности, оно является самым большим загрязнителем местного воздуха: по данным статистики, на долю выбросов НТМК приходится более 57% от всех вредных веществ от предприятий Нижнего Тагила.

Замеры проводились в промежутке с 13:00 до 14:30, при температуре -10 градусов и юго-восточном ветре, дующем как раз со стороны НТМК. Первым объектом для замеров стал жилой двор, расположенный в санитарно-защитной зоне этого предприятия по адресу Металлургов, 1. Первым, чем встретил нас Тагилстрой во время замеров, стал резкий неприятный запах.

Газоанализатор не выявил содержания пяти вредных веществ снаружи и во дворе этого дома по Металлургов. Дальнейший маршрут редакции лежал к социальным объектам Тагилстроя:

  • детская поликлиника по адресу Балакинская, 16, центральный вход которой располагается в нескольких метрах от проезжей части,
  • пункт осмотра автомобилей от РЭО ГИБДД Нижнего Тагила (ул. Балакинская, 64), где мы встретили сотрудника ГИБДД, оказавшегося постоянным зрителем наших стримов с замерами,
  • дворец культуры железнодорожников им. Гагарина (ул. Хохрякова, 17), вблизи которого находятся также детский сад и школа.

Во всех трех местах показатели газоанализатора были неизменны: содержания пяти вредных веществ (диоксид азота, диоксид серы, сероводород, синильная кислота, формальдегид) он не фиксировал.

Вероятно, этот химический запах исходит от каких-то других веществ, которые не фиксирует используемый прибор. Есть вещества, которые можно выявить только в лабораторных условиях. У нас в практике была аналогичная ситуация, когда был запах, но замеры не выявляли концентрацию. Прибор замеряет пять веществ, но есть еще тысяча веществ, и это не значит, что этот запах не дают они, считает эколог Эдуард Кадыров.

Поскольку в каждом районе Нижнего Тагила есть специальные стационарные пункты наблюдения за загрязнениями Уральской гидрометеослужбы, редакция побывала и рядом с таким на Тагилстрое. Показатели прибора вновь были на нулевых отметках. В течение нескольких дней, когда УГМС опубликует собственные данные по замерам воздуха, мы сможем сравнить их с показателями нашего прибора.

Напомним, 23 ноября в Дзержинском районе Нижнего Тагила пункт УГМС зафиксировал превышение ПДК формальдегида. В этот же день газоанализатор, которым пользуется редакция TagilCity.ru, обнаружил выбросы формальдегида во время замеров на территории железнодорожного вокзала — в 6,5 км от места расположения вагонского пункта УГМС.

Редакция продолжит проведение ежедневных и еженедельных замеров выбросов воздухе Нижнего Тагила с помощью газоанализатора «Геолан-1п».

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