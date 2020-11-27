«Ковидные» ограничения в школах планируют продлить до 2022 года

«Ковидные» ограничения в школах планируют продлить до 2022 года

Сегодня, 09:52Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В российских школах планируется продлить санитарные требования, которые были введены из-за коронавируса, до 2022 года. Проект постановления Роспотребнадзора опубликован на портале правовой информации.

Введенные правила касаются работы школ, детских садов, лагерей и учреждений дополнительного образования. Согласно им, запрещается проводить массовые мероприятия с участием нескольких групп или классов, заниматься школьникам в разных кабинетах. Кроме того, должна регулярно проводиться уборка помещений, измеряться температура при входе, а также везде необходима установка антисептиков.

Также документ не обязывает переводить школьников на дистант. Данное решение оставили на глав регионов.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила масочный режим, соблюдение социальной дистанции и двухнедельную изоляцию для контактировавших с больными коронавирусом до 2022 года.

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