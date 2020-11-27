«Ковидные» ограничения в школах планируют продлить до 2022 года

Введенные правила касаются работы школ, детских садов, лагерей и учреждений дополнительного образования. Согласно им, запрещается проводить массовые мероприятия с участием нескольких групп или классов, заниматься школьникам в разных кабинетах. Кроме того, должна регулярно проводиться уборка помещений, измеряться температура при входе, а также везде необходима установка антисептиков.