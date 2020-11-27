Путин наградил главу РМК орденом за помощь России в борьбе с коронавирусом

Как рассказали в пресс-службе РМК, компания и лично её глава с апреля выделили через благотворительные организации около 900 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты медиков, аппаратов искусственной вентиляции легких, экспресс-тестов на коронавирус, медоборудования и машин скорой помощи. Также по поручению Игоря Алтушкина Благотворительным фондом РМК запущена акция по передаче бесплатных продуктовых наборов жителям Свердловской и Челябинской областей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Такую помощь получили уже 170 тысяч человек. В ноябре помощь оказывают и в Оренбургской области.