Путин наградил главу РМК орденом за помощь России в борьбе с коронавирусом

Путин наградил главу РМК орденом за помощь России в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 14:19Здоровье и экологияPhoto: Пресс-служба РМК
Председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин удостоился ордена за заслуги перед отечеством IV степени.

Уральского предпринимателя, наряду с медиками и другими меценатами, наградили за помощь в борьбе с коронавирусом. Указ о присуждении награды подписал президент России Владимир Путин.

Как рассказали в пресс-службе РМК, компания и лично её глава с апреля выделили через благотворительные организации около 900 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты медиков, аппаратов искусственной вентиляции легких, экспресс-тестов на коронавирус, медоборудования и машин скорой помощи. Также по поручению Игоря Алтушкина Благотворительным фондом РМК запущена акция по передаче бесплатных продуктовых наборов жителям Свердловской и Челябинской областей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Такую помощь получили уже 170 тысяч человек. В ноябре помощь оказывают и в Оренбургской области.

Напомним, орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. Это вторая госнаграда Игоря Алтушкина, в 2017 году Владимир Путин вручил ему Орден Дружбы.

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