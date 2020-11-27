В Нижнем Тагиле просчитают тариф на воду при строительстве станции водоподготовки

В Нижнем Тагиле просчитают тариф на воду при строительстве станции водоподготовки

Сегодня, 18:02Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле будет дана прогнозная оценка размеру тарифа на воду при использовании технологии с использованием самопромывных фильтров с предварительным озонированием на станции водоподготовки «Южная».

Такое решение было принято в ходе совещания по выбору технологии водоподготовки. Планируется построить станцию «Южная» в районе Черноисточинского гидроузла, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В обсуждении принимали участие глава города Владислав Пинаев, заместитель министра энергетики и ЖКХ Алексей Рубцов, генеральный директор АО «Водоканал Свердловской области» Андрей Пипко, представители министерства природных ресурсов и экологии, а также специалисты территориального управления Роспотребнадзора Свердловской области и проектной организации.

Стороны пришли к выводу, что самым приемлемым вариантом водоочистки является технология с использованием самопромывных фильтров с предварительным озонированием. Она является высокотехнологичной, эффективной и соответствует требованиям технического задания к проектированию станции «Южная».

Владислав Пинаев заявил, что работа над проектом ведется в плановом режиме и совместно с областными властями планируется завершение подготовительного этапа, чтобы начать подготавливать проектно-сметную документацию и прохождение госэкспертизы.

По итогам конференции было принято решение дать оценку размеру тарифа на воду, если будет использован данный вариант очистки воды, а также просчитать цену эксплуатации оборудования и возможность применения отечественных аналогов, если таковые имеются.

Напомним, строительство станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода» и нацпроекта «Экология». Сроки подготовки проекта и прохождения госэкспертизы запланированы на 2021 год. Выполнение ремонтных работ планируется на 2022–2024 годы.

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