Житель Екатеринбурга был дома и получил штраф за нарушение масочного режима

Суд выписал штраф на 2000 рублей екатеринбуржцу за нарушение масочного режима, хотя он в это время находился дома.

Как гласит полицейский протокол, 10 октября гражданин без средств индивидуальной защиты находился в опорном пункте полиции, который считается общественным местом. С представленной версией мужчина не согласился. Он утверждает, что был в этот момент дома. Это, наверное, мой брат представился моим именем, сволочь. Что было в тот день брат не помнит, он был пьяным. И не помнит, забирали ли его в полицию,в беседе с изданием URA.RU рассказал гражданин. 16 ноября Ленинский районный суд оштрафовал мужчину. Как следует из постановления суда о назначении наказания, мужчина получил извещение о заседании, однако в суде не появился. Полицейский, которым был составлен протокол, также не пришел. В результате, екатеринбуржец решил дождаться «официальной бумаги» и обжаловать текущее решение. Напомним, 6 ноября стало известно, что в Екатеринбурге был составлен первый протокол за нарушение масочного режима в лифте. В Екатеринбурге составлен первый протокол за нарушение масочного режима в лифте

