Екатеринбургские подрядчики загрязняли реку Исеть при строительстве ЖК «Клевер Парк»
Подрядная организация ООО «АВ-Неруд» при строительстве жилого комплекса «Клевер Парк» в Екатеринбурге нарушила нормы природоохранного законодательства. Прокуратура установила, что излишки воды из строительных котлованов сливались в реку Исеть.
Следователи природоохранной прокуратуры выяснили в ходе проверки, что строители сбрасывали излишки котлованной воды прямо в реку. Кроме того было установлено, что при возведении временного моста между площадками подрядная организация заузила речное русло вследствие отсыпки береговой линии. Таким образом, следователи определили, что компания «АВ-Неруд» самовольно использовала водный объект.
После того, как представители подрядчика изучили акты прокурорского реагирования, началась работа по устранению нарушений. Инженер производственно-технического отдела ООО «ЖК Клевер Парк» получил замечание, производителю работ, начальнику участка и мастеру ООО «АВ-Неруд» объявлены выговоры. Директор подрядной организации в качестве должностного лица получил штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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