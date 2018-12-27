Екатеринбургские подрядчики загрязняли реку Исеть при строительстве ЖК «Клевер Парк»

Следователи природоохранной прокуратуры выяснили в ходе проверки, что строители сбрасывали излишки котлованной воды прямо в реку. Кроме того было установлено, что при возведении временного моста между площадками подрядная организация заузила речное русло вследствие отсыпки береговой линии. Таким образом, следователи определили, что компания «АВ-Неруд» самовольно использовала водный объект.