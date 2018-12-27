Министр экологии: Екатеринбург занимает первое место в России по сбору вторсырья
Сегодня, 10:03Здоровье и экологияФото: government.ru
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что Екатеринбург занимает первое место по сбору вторсырья и вторичной переработке.
Сюжеты: Екатеринбург
Министр природных ресурсов и экологии РФ отметил, что Екатеринбург занимает второе место по России после Тюмени по сбору вторичного сырья. Вторичный пластик для переработки в гранулы привозят в столицу Урала с отдаленных территорий.
С 1-2 января вывоз отходов начнет осуществляться в усиленном режиме. Региональные операторы Свердловской области заявили о своей готовности к работе в новой системе обращения с ТКО.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев обратился к полпреду Николаю Цуканову с предложением о введении «переходного периода» для внедрения «мусорной реформы». Однако, Дмитрий Кобылкин заявил, что установленные сроки реформы «никто не изменит», сообщают «Ведомости Урал».
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