Министр экологии: Екатеринбург занимает первое место в России по сбору вторсырья

Министр природных ресурсов и экологии РФ отметил, что Екатеринбург занимает второе место по России после Тюмени по сбору вторичного сырья. Вторичный пластик для переработки в гранулы привозят в столицу Урала с отдаленных территорий.

С 1-2 января вывоз отходов начнет осуществляться в усиленном режиме. Региональные операторы Свердловской области заявили о своей готовности к работе в новой системе обращения с ТКО.