Снегопады и потепление ожидаются в Нижнем Тагиле накануне Нового года
Сегодня, 20:58Здоровье и экологияФото: maxpixel.net
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С 27 по 30 декабря в Нижнем Тагиле ожидаются снегопады. Температура воздуха днем не опустится ниже отметки в -15 °C.
Сюжеты: Нижний Тагил
28 декабря днем температура воздуха поднимется до -15 °C. Ночью похолодает до -22 °C. Ожидается ветреная погода, скорость ветра составит 11 м/с.
29 декабря днем воздух прогреется до -13 °C, ночью ожидается -19 °C. Скорость ветра составит 6 м/с.
30 декабря днем ожидается -15 °C, ночью похолодает до -17 °C. Ветер усилится до 10 м/с.
Все три дня ожидаются осадки в виде снега.
31 декабря днем температура воздуха составит -15 °C. В новогоднюю ночь ожидается -18 °C. Скорость ветра составит 14 м/с, информирует Гисметео.
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