«Боевое крещение медика». О новогодних сменах в детской больнице Нижнего Тагила

Заведующая стационаром Оксана Зайцева сообщила, что в прошлую новогоднюю ночь в больницу поступил ребёнок с закрытой черепно-мозговой травмой и нарушением сознания после катания с горки.

Привезли бригадой скорой медицинской помощи. Пока обследовали, начали лечение, уже и утро настало — ночь пролетела незаметно, рассказывает Оксана Зайцева.

По её словам, обращений в ДГБ в ночь с 31 декабря на 1 января ни больше ни меньше, отличается только характер проблем: травмы после катания с горок, ожоги, отравления и аллергические реакции. Последние являются самыми частыми жалобами — неограниченный доступ к сладостям и мандаринам дают о себе знать.

Случается, что дети путают стаканы на праздничном столе и выпивают алкоголь. Тогда родителям приходится обращаться в больницу за помощью, где ребёнка осмотрят и промоют ему желудок. Как рассказывают врачи, такие обращения регистрируются каждое праздничное дежурство.

Традиционным в Новый год считается не только поход в баню, но и ожоги разной степени. Зайцева вспоминает, как четыре года назад к ним привезли годовалого ребенка с ожогами спины, ног, ягодиц — мать во время банных процедур облила его из ковша кипятком.

В ту ночь с этим ребенком и его родителями работал, наверно, весь персонал, находящийся на смене — ребенок был очень «тяжелый», поделилась Оксана Зайцева.

Сама руководитель стационара вспоминает своё первое дежурство 31 декабря — в ту ночь после боя курантов обесточило весь район из-за обрыва линии электропередач.

Зима отличалась особой суровостью. В некоторых палатах было холодно и там стояли обогреватели, чтобы мамочкам и деткам было тепло. Аварийный генератор запустился только на операционные и реанимацию, вспоминает женщина.

Вся больница провела два часа при свечах, паники не было. Правда, по словам Оксаны Зайцевой, было страшно ходить с фонариком по подземным переходам из одного здания в другое — казалось, что кто-то идёт следом.

Подготовка учреждения к новогодним праздникам начинается заранее: проведение занятий и тренировок по эвакуации медицинского персонала и больных в случае ЧС, а также проверка наличия и готовности автономных источников электроснабжения. Не забывают сотрудники и о праздничной атмосфере в отделениях, чтобы оставшиеся в больнице пациенты чувствовали Новый год!

Встречать Новый год на дежурстве — своего рода боевое крещение для медика. К тому же, это хорошая примета: будешь в наступающем году с работой, подытожила руководитель стационара.