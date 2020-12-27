Год с официального выявления коронавируса: что произошло за это время с миром?

Коронавирус повлиял не только на то, что россияне оказались «закрыты» в пределах своего государства, многие из них не успели вернуться домой из отпусков. Они оказались в чужих странах без какой-либо поддержки, в том числе материальной. По словам фотографа из Екатеринбурга, который вместе со своей семьей не смог вернуться из Тайланда, МИД России создал «горячую линию» для россиян с проблемами за границей. Дозвониться до нее не было никакой возможности, а на письменные заявления давали срок рассмотрения около месяца. Однако наибольшей части путешественников все-таки удалось вернуться в родную страну: кому-то помогло государство, а кто-то воспользовался собственными средствами.