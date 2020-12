Год с официального выявления коронавируса: что произошло за это время с миром?

COVID-19. Коронавирус. Кажется, он был с нами всегда. Закрытые границы, окружающие в медицинских масках, очереди в поликлиниках и странный спрос на туалетную бумагу. Год назад, 27 декабря, о COVID-19 узнали не только россияне, но и весь мир. Этому значимому событию посвящен новый материал TagilCity.ru.

Коронавирусная инфекция в цифрах 27 декабря можно считать настоящим днем рождения коронавируса, однако заражения начались раньше, а точнее — 1 декабря. Место действия — рынок морепродуктов китайского города Ухань. Именно там специалисты собрали 583 пробы и 33 из них показали положительный результат на вирус. Наибольшая часть зараженных проб была изъята в западной части рынка, где происходила продажа диких животных. На данный момент, 27 декабря, коронавирусом заразились свыше 80,7 млн человек во всем мире. В это число входит более 3 млн случаев болезни в России. Общее количество излечившихся в стране достигло 2,45 млн человек. С начала пандемии зафиксировано почти 55 тысяч летальных случаев. В Свердловской области число заболевших коронавирусом составляет почти 57 тысяч человек. Общее количество вылечившихся достигло 49 тысяч человек. В Нижнем Тагиле официально зарегистрировано более 3,5 тысячи заболевших COVID-19. Как повлиял коронавирус на Россию Вряд ли кто-то станет отрицать, что коронавирус повлиял на все сферы жизни. Он проверил на прочность не только экономику и систему здравоохранения нашей страны, но и нервы людей, расшатанные непростым годом. Одна из первых проблем, с которой столкнулась страна — нехватка медицинского персонала в больницах. Например, в марте, в первичном звене медицинской помощи в Свердловской области, не доставало 678 врачей. Весной, в разгар первой волны коронавируса, правительство России выделило 164 миллиона рублей на дополнительные выплаты медикам Свердловской области, на которых была увеличена нагрузка из-за пандемии. Однако вскоре по всей стране медработники начали жаловаться на отсутствие положенных денег. После волн протеста ситуацию взял под контроль глава государства — он поручил правительству, а также главам регионов, разобраться с возникшей проблемой. Главные скандалы пандемии в Свердловской области. Что делать и кто виноват? Началось перепрофилирование институтов и профильных центров под диспансеры для «ковидных» больных. Например, в апреле сотрудники и пациенты НИИ Охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге создали петицию против того, чтобы медучреждение перепрофилировали в госпиталь для больных коронавирусом. Самоизоляция серьезно подкосила россиян, не привыкших проводить столько времени дома и в компании друг друга, не имея возможности заняться работой. Так большинство граждан столкнулись с бытовыми трудностями. За ними следили с дронов, предлагали онлайн-похороны и бесплатно раздали молоко. На территории России также значительно выросли цены на медицинские маски и антисептики. Их начали продавать по интернету, а в Екатеринбурге появились сайты, где можно оптом купить защитные маски. На деле же людям приходил совсем не тот товар, что они оплачивали. Стали пользоваться популярностью «подпольные вечеринки». Организаторы обманывали полицейских, сообщив в социальных сетях об одном месте, а людей собирали в другом. 28 марта премьер-министр Михаил Мишустин в рамках борьбы с распространением коронавируса, следуя примерам других стран, поручил закрыть российские границы. Исключение составили лишь некоторые случаи, к примеру, для граждан ЛНР и ДНР с российскими паспортами. Такое решение повлекло за собой то, что вскоре сфера путешествий и туризма претерпела крах. Люди не имели возможности передвигать вне страны, поэтому услуги туроператоров оказались не востребованы. Коронавирус повлиял не только на то, что россияне оказались «закрыты» в пределах своего государства, многие из них не успели вернуться домой из отпусков. Они оказались в чужих странах без какой-либо поддержки, в том числе материальной. По словам фотографа из Екатеринбурга, который вместе со своей семьей не смог вернуться из Тайланда, МИД России создал «горячую линию» для россиян с проблемами за границей. Дозвониться до нее не было никакой возможности, а на письменные заявления давали срок рассмотрения около месяца. Однако наибольшей части путешественников все-таки удалось вернуться в родную страну: кому-то помогло государство, а кто-то воспользовался собственными средствами. Между тем к летнему сезону возрос спрос россиян на внутренний туризм. Стали популярны поездки на отечественные курорты, такие как Сочи и Крым. «Вскрытие покажет»: каким будет туризм после пандемии коронавируса Из-за роста количества больных коронавирусом в Свердловской области были закрыты все детские сады. В период нерабочих дней в апреле и начале мая родители могли находиться дома вместе с детьми, позднее ситуация изменилась не в лучшую сторону — после отмены нерабочих смен у многих начались проблемы с тем, куда «пристроить» детей. В сентябре свердловские школы начали вновь закрываться на карантин по коронавирусу. Для поддержки населения в период пандемии Владимир Путин решил выделить дополнительные средства на выплаты семьям. Имеющие право на материнский капитал получили по пять тысяч за апрель, май, июнь. Плюсом президент пообещал единоразовую помощь в десять тысяч рублей на всех детей с трех до 16 лет. С появлением COVID-19 не могла не перестроиться культурная среда. Онлайн-концерты со знаменитостями, свадебные церемонии по видеосвязи и последние звонки перед включенными мониторами. Пандемия внесла свои корректировки в традиционные праздники россиян. Один из самых важных моментов в жизни школьника — последний звонок — из-за ограничительных мер по коронавирусу в этом году прошел в онлайн формате. «Это не праздник». Что думают тагильские выпускники о последнем звонке онлайн С чего все начиналось 31 января стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала коронавирус из Китая чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По состоянию на тот день случаи болезни диагностировали в Европе и странах Востока у людей, которые не были в Китае. Также 31 января в России были зафиксированы первые случаи заболевания инфекцией у жителей из Китая в Тюменской области и Забайкалье. Коронавирус начал распространяться по миру. 3 февраля глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о возможной депортации из России иностранцев, зараженных COVID-19. Он заверил, что ситуация контролируется и в стране есть все необходимое для борьбы с вирусом. Кроме того, передвижение граждан из Китая через границу ограничено, а больные изолированы. 13 февраля стало известно, что в Китае произошел скачок смертей от коронавируса: в провинции Хубэй зарегистрировано 242 смерти. На тот момент число зараженных COVID-19 в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 48,2 тысяч человек, из них умерли 1310, выздоровел 3441 житель, а 14 февраля ВОЗ спрогнозировала, что новым коронавирусом могут заразиться около 30% населения Земли. 15 февраля в министерстве науки и техники Китая рассказали, что наиболее вероятным источником коронавируса являются летучие мыши, а на следующий день в Европе произошла первая смерть от 2019-nCoV. Там умер пожилой турист из Китая. 23 февраля в китайском городе Чэнду, Сычуань был зафиксирован случай повторного заражения COVID-19 у прошедшего лечение пациента. В марте всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка коронавируса является пандемией. 16 марта въезд в Шенгенскую зону закрыли на 30 дней из-за распространяющейся эпидемии. На тот момент ограничения коснулись 30 государств. 17 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил, что в Екатеринбурге зафиксирован один случай заражения COVID-19. Это девушка, которая вернулась из Китая. На следующий день в Свердловской области подтвердили еще пять новых случаев заболевания коронавирусом. ВОЗ объявила о начале первых испытаний вакцины. 2 апреля президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля в целях профилактики нераспространения инфекции. 22 апреля исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ООН) Дэвид Бизли заявил, что пандемия коронавируса может привести к массовому голоданию населения, если не обеспечить продовольственную безопасность. 5 мая стало известно, что режим самоизоляции в Свердловской области планируют продлить как минимум до 18 мая. 9 мая китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань, назвал основную опасность COVID-19. Вирус крайне быстро передается от человека к человеку — гораздо быстрее гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS. Это, по его мнению, делает его опасным. 12 мая Российская Федерация заняла вторую строчку в рейтинге стран по количеству заболевших коронавирусом, обогнав Испанию. Общее число заразившихся в стране на тот момент — 232 243 человека. 26 мая президент России Владимир Путин сообщил, что, по мнению специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в стране успешно пройден. Июнь начался с того, что стала известна дата поступления российского лекарства от коронавируса в клиники. Первая партия противовирусного препарата «Авифавир» поступит 11 июня. 9 июня в России выздоровела почти половина пациентов заболевших COVID-19 с начала пандемии. 25 августа была названа дата начала массовой вакцинации от COVID-19 в Свердловской области. Завершится она в январе 2021 года. 1 сентября появилась информация, что число заболевших коронавирусом в России за все время пандемии превысило один миллион человек. Всего в Российской Федерации на тот день было зарегистрировано 1 000 048 случаев заболевания. 1 октября вторая вакцина от COVID-19 была запатентована в России. Лекарство назвали «ЭпиВакКорона». В ноябре, в разгар второй волны коронавируса в стране, врачи рассказали, какие органы страдают у переболевших. В потенциальной опасности находятся граждане в возрасте старше 65 лет, подопечные хосписов, домов инвалидов и престарелых. Также «ковид» не пройдет бесследно для больных ВИЧ, диабетом, имеющих хронические патологии и ослабленный иммунитет. В середине ноября Свердловская область вошла в число 13 регионов, где были выявлены мутации коронавируса. В начале декабря наиболее остро встала проблема с получением лекарства от COVID-19. Кому-то препараты приносили домой волонтеры или медики, кто-то оставлял по несколько тысяч рублей в аптеках, а кому-то дефицитные препараты привозили из соседних регионов. Решение проблемы у людей, желающих получить лекарство, было совершенно разным. Лекарства от коронавируса в Нижнем Тагиле: ждать бесплатные или покупать? В середине декабря потенциальными очагами инфекции стали очереди в поликлиниках, банках, отделениях почты и госучреждениях. Наиболее большие проблемы с очередями были замечены в поликлиниках, поскольку к коронавирусу присоединились и другие сезонные инфекции. «Коронация» в толпе: что происходит с очередями в учреждениях Нижнего Тагила

