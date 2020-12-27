Год с официального выявления коронавируса: что произошло за это время с миром?

27 декабря можно считать настоящим днем рождения коронавируса, однако заражения начались раньше, а точнее — 1 декабря. Место действия — рынок морепродуктов китайского города Ухань. Именно там специалисты собрали 583 пробы и 33 из них показали положительный результат на вирус. Наибольшая часть зараженных проб была изъята в западной части рынка, где происходила продажа диких животных.
На данный момент, 27 декабря, коронавирусом заразились свыше 80,7 млн человек во всем мире. В это число входит более 3 млн случаев болезни в России. Общее количество излечившихся в стране достигло 2,45 млн человек. С начала пандемии зафиксировано почти 55 тысяч летальных случаев.
В Свердловской области число заболевших коронавирусом составляет почти 57 тысяч человек. Общее количество вылечившихся достигло 49 тысяч человек. В Нижнем Тагиле официально зарегистрировано более 3,5 тысячи заболевших COVID-19.
Вряд ли кто-то станет отрицать, что коронавирус повлиял на все сферы жизни. Он проверил на прочность не только экономику и систему здравоохранения нашей страны, но и нервы людей, расшатанные непростым годом.
Одна из первых проблем, с которой столкнулась страна — нехватка медицинского персонала в больницах. Например, в марте, в первичном звене медицинской помощи в Свердловской области, не доставало 678 врачей.
Весной, в разгар первой волны коронавируса, правительство России выделило 164 миллиона рублей на дополнительные выплаты медикам Свердловской области, на которых была увеличена нагрузка из-за пандемии.
Однако вскоре по всей стране медработники начали жаловаться на отсутствие положенных денег. После волн протеста ситуацию взял под контроль глава государства — он поручил правительству, а также главам регионов, разобраться с возникшей проблемой.
Началось перепрофилирование институтов и профильных центров под диспансеры для «ковидных» больных. Например, в апреле сотрудники и пациенты НИИ Охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге создали петицию против того, чтобы медучреждение перепрофилировали в госпиталь для больных коронавирусом.
Самоизоляция серьезно подкосила россиян, не привыкших проводить столько времени дома и в компании друг друга, не имея возможности заняться работой. Так большинство граждан столкнулись с бытовыми трудностями. За ними следили с дронов, предлагали онлайн-похороны и бесплатно раздали молоко. На территории России также значительно выросли цены на медицинские маски и антисептики. Их начали продавать по интернету, а в Екатеринбурге появились сайты, где можно оптом купить защитные маски. На деле же людям приходил совсем не тот товар, что они оплачивали.
Стали пользоваться популярностью «подпольные вечеринки». Организаторы обманывали полицейских, сообщив в социальных сетях об одном месте, а людей собирали в другом.
28 марта премьер-министр Михаил Мишустин в рамках борьбы с распространением коронавируса, следуя примерам других стран, поручил закрыть российские границы. Исключение составили лишь некоторые случаи, к примеру, для граждан ЛНР и ДНР с российскими паспортами. Такое решение повлекло за собой то, что вскоре сфера путешествий и туризма претерпела крах. Люди не имели возможности передвигать вне страны, поэтому услуги туроператоров оказались не востребованы.
Коронавирус повлиял не только на то, что россияне оказались «закрыты» в пределах своего государства, многие из них не успели вернуться домой из отпусков. Они оказались в чужих странах без какой-либо поддержки, в том числе материальной. По словам фотографа из Екатеринбурга, который вместе со своей семьей не смог вернуться из Тайланда, МИД России создал «горячую линию» для россиян с проблемами за границей. Дозвониться до нее не было никакой возможности, а на письменные заявления давали срок рассмотрения около месяца. Однако наибольшей части путешественников все-таки удалось вернуться в родную страну: кому-то помогло государство, а кто-то воспользовался собственными средствами.
Между тем к летнему сезону возрос спрос россиян на внутренний туризм. Стали популярны поездки на отечественные курорты, такие как Сочи и Крым.
Из-за роста количества больных коронавирусом в Свердловской области были закрыты все детские сады. В период нерабочих дней в апреле и начале мая родители могли находиться дома вместе с детьми, позднее ситуация изменилась не в лучшую сторону — после отмены нерабочих смен у многих начались проблемы с тем, куда «пристроить» детей. В сентябре свердловские школы начали вновь закрываться на карантин по коронавирусу.
Для поддержки населения в период пандемии Владимир Путин решил выделить дополнительные средства на выплаты семьям. Имеющие право на материнский капитал получили по пять тысяч за апрель, май, июнь. Плюсом президент пообещал единоразовую помощь в десять тысяч рублей на всех детей с трех до 16 лет.
С появлением COVID-19 не могла не перестроиться культурная среда. Онлайн-концерты со знаменитостями, свадебные церемонии по видеосвязи и последние звонки перед включенными мониторами. Пандемия внесла свои корректировки в традиционные праздники россиян. Один из самых важных моментов в жизни школьника — последний звонок — из-за ограничительных мер по коронавирусу в этом году прошел в онлайн формате.
31 января стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала коронавирус из Китая чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По состоянию на тот день случаи болезни диагностировали в Европе и странах Востока у людей, которые не были в Китае. Также 31 января в России были зафиксированы первые случаи заболевания инфекцией у жителей из Китая в Тюменской области и Забайкалье. Коронавирус начал распространяться по миру.
3 февраля глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о возможной депортации из России иностранцев, зараженных COVID-19. Он заверил, что ситуация контролируется и в стране есть все необходимое для борьбы с вирусом. Кроме того, передвижение граждан из Китая через границу ограничено, а больные изолированы.
13 февраля стало известно, что в Китае произошел скачок смертей от коронавируса: в провинции Хубэй зарегистрировано 242 смерти. На тот момент число зараженных COVID-19 в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 48,2 тысяч человек, из них умерли 1310, выздоровел 3441 житель, а 14 февраля ВОЗ спрогнозировала, что новым коронавирусом могут заразиться около 30% населения Земли.
15 февраля в министерстве науки и техники Китая рассказали, что наиболее вероятным источником коронавируса являются летучие мыши, а на следующий день в Европе произошла первая смерть от 2019-nCoV. Там умер пожилой турист из Китая.
23 февраля в китайском городе Чэнду, Сычуань был зафиксирован случай повторного заражения COVID-19 у прошедшего лечение пациента.
В марте всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка коронавируса является пандемией. 16 марта въезд в Шенгенскую зону закрыли на 30 дней из-за распространяющейся эпидемии. На тот момент ограничения коснулись 30 государств.
17 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил, что в Екатеринбурге зафиксирован один случай заражения COVID-19. Это девушка, которая вернулась из Китая. На следующий день в Свердловской области подтвердили еще пять новых случаев заболевания коронавирусом. ВОЗ объявила о начале первых испытаний вакцины.
2 апреля президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля в целях профилактики нераспространения инфекции. 22 апреля исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ООН) Дэвид Бизли заявил, что пандемия коронавируса может привести к массовому голоданию населения, если не обеспечить продовольственную безопасность.
5 мая стало известно, что режим самоизоляции в Свердловской области планируют продлить как минимум до 18 мая. 9 мая китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань, назвал основную опасность COVID-19. Вирус крайне быстро передается от человека к человеку — гораздо быстрее гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS. Это, по его мнению, делает его опасным. 12 мая Российская Федерация заняла вторую строчку в рейтинге стран по количеству заболевших коронавирусом, обогнав Испанию. Общее число заразившихся в стране на тот момент — 232 243 человека. 26 мая президент России Владимир Путин сообщил, что, по мнению специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в стране успешно пройден.
Июнь начался с того, что стала известна дата поступления российского лекарства от коронавируса в клиники. Первая партия противовирусного препарата «Авифавир» поступит 11 июня. 9 июня в России выздоровела почти половина пациентов заболевших COVID-19 с начала пандемии.
25 августа была названа дата начала массовой вакцинации от COVID-19 в Свердловской области. Завершится она в январе 2021 года.
1 сентября появилась информация, что число заболевших коронавирусом в России за все время пандемии превысило один миллион человек. Всего в Российской Федерации на тот день было зарегистрировано 1 000 048 случаев заболевания.
1 октября вторая вакцина от COVID-19 была запатентована в России. Лекарство назвали «ЭпиВакКорона». В ноябре, в разгар второй волны коронавируса в стране, врачи рассказали, какие органы страдают у переболевших. В потенциальной опасности находятся граждане в возрасте старше 65 лет, подопечные хосписов, домов инвалидов и престарелых. Также «ковид» не пройдет бесследно для больных ВИЧ, диабетом, имеющих хронические патологии и ослабленный иммунитет. В середине ноября Свердловская область вошла в число 13 регионов, где были выявлены мутации коронавируса.
В начале декабря наиболее остро встала проблема с получением лекарства от COVID-19. Кому-то препараты приносили домой волонтеры или медики, кто-то оставлял по несколько тысяч рублей в аптеках, а кому-то дефицитные препараты привозили из соседних регионов. Решение проблемы у людей, желающих получить лекарство, было совершенно разным.
В середине декабря потенциальными очагами инфекции стали очереди в поликлиниках, банках, отделениях почты и госучреждениях. Наиболее большие проблемы с очередями были замечены в поликлиниках, поскольку к коронавирусу присоединились и другие сезонные инфекции.