На Среднем Урале количество заболевших COVID-19 за сутки по-прежнему превышает 400

В Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 409 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

В Свердловской области выявлено 409 случаев заболевания COVID-19 за период с 26 по 27 декабря. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавирусной инфекции у 195 жителей Екатеринбурга. Кроме того заболевание было диагностировано у жителей Арамильского городского округа, Асбеста, Артинского городского округа, Богдановича, Березовского, Байкаловского района, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Камышлова, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Качканара, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Североуральска, ЗАТО Свободный, Сосьвы, Слободо-Туринского района, Туринского, Талицкого городских округов, Шалинского городского округа. Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии составляет 56 977 человек. В тяжелом состоянии находятся 583 свердловчанина. 343 человека размещены в реанимационных отделениях, из них 221 подключен к аппаратам ИВЛ. 3259 пациентов пребывают в состоянии средней степени тяжести. В Российской Федерации за сутки выявлено 28 284 случая COVID-19. 15% больных - 4 240 - переносят болезнь без видимых симптомов. Общее количество заболевших составляет 3 050 248 человек за время коронавирусной эпидемии. Из медицинских учреждений Свердловской области за сутки выписали по выздоровлению 411 жителей региона. Общее количество выписанных достигло 49 303 человек. По стране этот показатель вырос до 2 450 829 выздоровевших, их них 24 390 - за прошедшие 24 часа. На Среднем Урале зарегистрировано 17 летальных случаев. В общей сложности коронавирусная инфекция унесла жизни 1 441 жителя региона. В России за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 552 человека. С начала пандемии зафиксировано 54 778 летальных случаев.

