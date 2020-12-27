На Среднем Урале количество заболевших COVID-19 за сутки по-прежнему превышает 400

В Свердловской области выявлено 409 случаев заболевания COVID-19 за период с 26 по 27 декабря.

Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавирусной инфекции у 195 жителей Екатеринбурга. Кроме того заболевание было диагностировано у жителей Арамильского городского округа, Асбеста, Артинского городского округа, Богдановича, Березовского, Байкаловского района, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Камышлова, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Качканара, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Североуральска, ЗАТО Свободный, Сосьвы, Слободо-Туринского района, Туринского, Талицкого городских округов, Шалинского городского округа.