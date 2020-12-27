Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха от TagilCity.ru 27 декабря

Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха от TagilCity.ru 27 декабря

Сегодня, 18:33Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
27 декабря газоанализатор воздуха зафиксировал в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле превышение разовой ПДК диоксида азота.

Показатель вещества-загрязнителя составил 1,5 мг/м3 при разовой ПДК в 0,2 мг/м3. Превышение нормы составило 7,5 раз. Замеры проходили при температуре воздуха -8 градусов, северо-восточном ветре со скоростью два метра в секунду, низкой облачности и снегопаде.

Диоксид азота в Нижнем Тагиле выбрасывают такие предприятия как ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Вещество в первую очередь влияет на органы дыхания человека и вызывает бронхит, астму, отек горла и другие заболевания.

Напомним, 26 декабря при замерах воздуха возле главной проходной УВЗ прибор не зафиксировал в воздухе ни одного из пяти веществ-загрязнителей — диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода.

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