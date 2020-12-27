Превышение ПДК и ответ Куйвашева о выбросах: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Превышение ПДК и ответ Куйвашева о выбросах: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:04Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
В конце недели TagilCity.ru традиционно подводит итоги замеров воздуха, которые проходили ежедневно. Узнайте, что показывал наш прибор в разные дни и в разных районах Нижнего Тагила.
  • 21 декабря - превышение разовой ПДК диоксида азота в 11 раз (показатель 2,2 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3), сероводорода — в 31 раз (показатель 0,25 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3). Также прибор показал наличие в воздухе формальдегида в размере 0,02 мг/м3, такое значение не превышает разовое ПДК (0,05 мг/м3);
  • 22 декабря - превышений ПДК нет;
  • 23 декабря - превышение диоксида азота в 15 раз (показатель 3 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3), диоксида серы — в 1,4 раза (показатель 0,7 мг/м3 при разовой ПДК 0,5 мг/м3);
  • 24 декабря - превышение диоксида азота в 3,5 раза (показатель 0,7 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3);
  • 25 декабря - превышение разовой ПДК сероводорода — в 22,5 раз (показатель 0,18 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3);

Также 25 декабря редакция TagilCity.ru замерила воздух в нескольких точках в центре города. По итогу в двух из пяти мест газоанализатор показал наличие загрязнений в атмосфере.

  • 26 декабря - превышений ПДК нет;
  • 27 декабря - превышение разовой ПДК диоксида азота в 7,5 раз (показатель 1,5 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3).

В результате наш прибор фиксировал превышение нормы загрязнений в пять из семи дней.

Еще на этой неделе прошла большая пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Если президенту нам не удалось задать вопрос об экологии города, то главе региона мы рассказали о наших замерах и спросили — что там у предприятий с санитарно-защитными зонами, которые пока существуют лишь на бумаге, и задышат ли когда-нибудь тагильчане чистым воздухом. В своем ответе Куйвашев признал, что в Нижнем Тагиле еще сохраняются проблемы с экологией, несмотря на ежегодные расходы свыше миллиарда рублей.

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