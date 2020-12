В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки выявлено 26 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Нарастающим итогом в Нижнем Тагиле зафиксировано 3517 человек с COVID-19. В Свердловской области за период с 26 по 27 декабря подтвердили 409 случаев заражения, а в общей сложности - 56 977. 583 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 221 потребовалось подключение к аппарату ИВЛ. Выписали по выздоровлению за время пандемии 49 303 человека, а за последние 24 часа - 411. От инфекции скончались 17 свердловчан. Всего в регионе зарегистрирован 1 441 летальный случай.

