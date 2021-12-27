Главный синоптик области назвала Нижний Тагил самым загрязненным городом региона

Главный синоптик области назвала Нижний Тагил самым загрязненным городом региона
Главный синоптик области назвала Нижний Тагил самым загрязненным городом региона
Сегодня, 15:35Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Самым проблемным в плане экологии городом Свердловской области, по данным синоптиков, является Нижний Тагил.

Эту информацию озвучила главный синоптик «Уральского УГМС» Галина Шепоренко в рамках подведения итогов года. Мониторинг воздуха специалисты «Уральского УГМС» ведут в Каменско-Уральском, Первоуральске, Нижнем Тагиле и в столице региона.

Больше всего экологических проблем в Нижнем Тагиле. По словам Шепоренко, тут чаще всего бывают неблагополучные ситуации с погодой. Финальные данные о состоянии воздуха в этих городах, синоптики подведут и озвучат весной 2022 года.

Напомним, что ранее Нижний Тагил был исключен из списка муниципалитетов, где уровень загрязнения воздуха является высоким. По данным вице-премьера Виктории Абрамченко, в городе количество выбросов снизилось на 4% по итогам года.

Сюжеты:
Касается каждогоЭкологияНижний Тагил
Материалы по теме:
экологиязагрязнениеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы