Превышение диоксида азота и свалки в наследство. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Наш газоанализатор вернулся с поверки, «Уральский металлургический завод» будет по решению суда устранять не свои несанкционированные свалки,а в России предприятия обяжут установить датчики выбросов. Читайте экологические итоги недели в Нижнем Тагиле от TagilCity.ru.

Наш газоанализатор наконец-то прибыл с поверки из Москвы, и 26 декабря мы провели первые после долгого перерыва замеры воздуха на наличие веществ-загрязнителей. Проводились они, как обычно, на ж/д вокзале. Во время 20-минутных замеров прибор показал превышение ПДК диоксида азота в 2 раза. Превышение ПДК диоксида азота в 2 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 26 декабря «Уральский металлургический завод» купил у банкротящегося предприятия в поселке Уралец под Нижним Тагилом землю вместе с несанкционированными свалками и теперь, согласно решению суда, обязан устранить их. Речь идет о двух площадках с мусором размером 1,2 тысячи кв. м. Ранее земельный участок со свалками принадлежал Механическому заводу «Уралец», но сейчас предприятие находится в стадии банкротства, и всего его имущество выкупил «Уральский металлургический завод». Нынешний собственник заявил, что отходы производства не были предметом договора купли-продажи, поэтому их собственником является Механический завод «Уралец». Однако суд такие доводы счел необоснованными и обязал предприятие ликвидировать свалки. Суд обязал «Уральский металлургический завод» устранить опасную свалку под Тагилом Предприятия-загрязнители должны будут до конца 2022 года установить датчики выбросов. Но это пока только в тех 12-ти городах, которые входят в федеральную программу «Чистый воздух». К таким мерам призвала вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, некоторые предприятия уже начали автоматизировать сбор информации по выбросам в атмосферу, и другие должны последовать этому примеру. Кроме того, датчики будут передавать информацию в режиме онлайн, и человеческое участие там будет минимальным. Предприятия в России обяжут установить датчики выбросов до конца 2022 года Почти 20 нарушений нашел Росприроднадзор во время проверки Высокогорского горно-обогатительного комбината. Выяснилось, что предприятие осуществляет выбросы с нарушением спецразрешения, неправильно эксплуатирует газоочистительные устройства и предоставляет искаженную информацию об источниках выбросов в отчетах. В результате специалисты вынесли предписание об устранении нарушений, а в отношении предприятия и должностных лиц будут возбуждены дела об административных правонарушениях. Почти два десятка экологических нарушений нашел Росприроднадзор на тагильском ВГОКе А еще мы решили узнать мнение тагильчан, представителей управляющих компаний и экологов о мусоропроводах в домах. Оказалось, что такое удобство нравится далеко не всем. Ведь очень часто из-за действий несознательных жильцов мусоропровод становится большой антисанитарийной проблемой. Удобство с крысами: тагильчане, УК и застройщики высказались о мусоропроводах

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