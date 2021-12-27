Прокуратура Нижнего Тагила подала иск в суд с требованием убрать свалку на Полюсной

Прокуратура Нижнего Тагила подала иск в суд с требованием убрать свалку на Полюсной
Прокуратура Нижнего Тагила подала иск в суд с требованием убрать свалку на Полюсной
Сегодня, 15:17Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила проверила несанкционированную свалку за зданием на улице Полюсная, 3а после публикации TagilCity.ru. По итогу ведомство направило исковое заявление в суд с требованием ликвидировать свалки отходов.

Прокуратура в ходе проверки выявила три места незаконного размещения отходов на площади 573 кв. м. Общий объем мусора составил 120 куб. м, сообщил в официальном ответе нижнетагильский природоохранный прокурор Григорий Битюков. Однако собственники мусора установлены не были, и ответственность за его ликвидацию прокуратура возложила на администрацию города.

В связи с изложенным 21 декабря прокурором в Ленинский районный суд Нижнего Тагила было направлено исковое заявление о возложении на администрацию города обязанности устранить свалки отходов,говорится в ответе природоохранной прокуратуры.

Напомним, куски бетонных и деревянных перекрытий, шифер, старая мебель, автомобильные покрышки большими кучами лежат за заданим на улице Плюсная, 3а в поселке Кирпичный. Как рассказали редакции TagilCity.ru местные жители, КАМАЗы с отходами приезжают сюда регулярно. Но, кто таким образом избавляется от мусора, им неизвестно.

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ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
проверкасвалкиприродоохранная прокуратураНижний Тагил
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