Прокуратура потребовала закрытия крематория в Сухоложском поселке Нижнего Тагила

Прокуратура потребовала закрытия крематория в Сухоложском поселке Нижнего Тагила
Прокуратура потребовала закрытия крематория в Сухоложском поселке Нижнего Тагила
Сегодня, 13:55Здоровье и экологияФото: 1MI
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила обратилась в суд с иском о закрытии крематория, расположенного в Сухоложском поселке.

Участок находится в собственности физического лица и используется ООО «Альянс». Там эксплуатируется кремационное оборудование с целью кремации умерших.

Проверка показала, что участок находится в производственной зоне. При этом среди разрешенных видов деятельности на этой территории ритуальная отсутствует.

Соответственно, эксплуатация крематория нарушает закон «О погребении и похоронном деле». Кроме того, выявлено, что предприятие не составило проект нормативов допустимых выбросов и проекта санитарно-защитной зоны, сообщили TagilCity.ru в Нижнетагильской природоохранной прокуратуре.

Таким образом, в прокуратуре сделали вывод, что использование участка с целью сжигания человеческих останков, медотходов и биологических отходов без разрешения, создают реальную угрозу окружающей среде и здоровью граждан.

В результате природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд. Также было подано заявление с требованием о запрете поставки газа для функционирования оборудования.

Для выяснения наличия соответствующих разрешений для работы крематория редакция TagilCity.ru обратилась к руководителю Владимиру Ожегову. В ответ на все вопросы журналиста он сообщил, что подобные споры являются нормой.

Юридические иски и споры хозяйствующих субъектов — это нормально,сообщил он.

Напомним, листовки о том, что строится крематорий в Сухоложском поселке Нижнего Тагила, начали распространять неизвестные в конце октября 2021 года. Согласно информации на них, предприятие разместилось на территории бывшего детсада на улице Трикотажников, 1. Однако там ранее располагалась трикотажная фабрика. По словам директора (на тот момент — прим. ред.) Алексея Афанасьева, он не знает, кто мог распространять листовки.

Он также отмечал, что в здании будет работать только установка, а зала прощания и продажи ритуальной атрибутики не будет.

Оборудование для кремирования установлено очень современное. С камерами дожига продуктов горения. То есть остатки с первой камеры сжигания — зола, углеродистые соединения, дополнительно сжигаются во второй камере также при температуре тысяча градусов. И в дымоходе присутствует система дожига, получается многоразовая очистка. Ни дыма, ни запаха практически нет,сообщил директор крематория.

По его словам, крематорий расположен в санитарно-защитной зоне трех предприятий. Установлена она будет и вокруг самого предприятия.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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