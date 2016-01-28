Аптеки Нижнего Тагила преодолевают дефицит на противовирусные препараты, возникший вслед за скачком количества заболевших ОРВИ

Чтобы тагильчане не испытывали нехватки в лекарствах, на совещании было решено подготовить обращение в Министерство здравоохранения Свердловской области, с просьбой способствовать в решении вопроса обеспечения населения города достаточным количеством противовирусных препаратов для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа.

Представитель территориального отдела здравоохранения заверила, что аптеки будут обеспечены лекарствами в полном объёме уже 28-29 января.

Редакция TagilCity.ru связалась с несколькими аптеками Нижнего Тагила, чтобы выяснить, как у них обстоят дела. Были опрошены аптеки на Вые, Вагонке, ГГМ и в Центре. В целом все они ответили, что дефицита нет, хотя некоторые аптечные пункты порой испытывают нехватку того или иного лекарства.

Не знаю как у остальных, а у нас особых отказов в продаже нету. На данный момент все препараты есть, мы не отказываем покупателям. Была нехватка медицинских масок, но сейчас они есть сказали в аптеке на Вые.

В аптеке на ГГМ, являющейся единственной в квартале, журналисту сообщили о нехватке одного из препаратов:

На данный момент есть практически все противовирусные препараты, кроме одного. Другой препарат мы обеспечили в максимальном количестве. Мы каждый день обзваниваем все оптовые фирмы, но перебои конечно есть. Но не критичные. Отсутствующий препарат распределяют по аптекам в небольшом количестве, которого хватает на несколько часов работы. Медицинские маски закончились вчера днём, сегодня мы их получили.

В Центре города ситуация оказалась лучше ожидаемой:

Все отсутствующие препараты мы получили вчера, мы не страдаем от недостатка противовирусных препаратов. Медицинские маски закончились в понедельник. Ушли влёт. Народ напуган, у него паника.

На Вагонке ситуация похожая:

У нас, в общем-то, всё есть. Были перебои с оксолиновой мазью, но она тоже сейчас стала появляться сообщил работник одной из аптек на Ленинградском проспекте.

Получается, что тагильчане могут быть спокойны, аптеки их не подведут. Если у вас сложилось иное мнение, редакции будет интересно ознакомится с ним. Пишите его в комментариях.

Редакция напоминает, что в запущенном состоянии грипп может вызвать осложнения. Не стоит чрезмерно увлекаться самолечением. При повышении температуры необходимо обращаться в медицинские учреждения.